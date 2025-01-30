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Сага завершена. Лейпциг выкупил одну из главных надежд сборной Нидерландов
Наконец-то
Getty Images/Global Images Ukraine
Хави Симонс стал полноценным игроком "Лейпцига". Об этом сообщает пресс-служба "быков".
Согласно информации СМИ, сумма выкупа 21-летнего нидерландца у "Пари Сен-Жермен" составила 50 миллионов евро. Впрочем, за счет бонусов она может увеличиться до 80 млн. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.
С 2023 года Симонс выступал за "Лейпциг" на правах аренды. До этого он также защищал цвета "ПСВ".
В текущей кампании Хави отметился 5 забитыми мячами и 4 ассистами в 17 играх во всех турнирах.
RB Leipzig verpflichtet #Xavi ????— RB Leipzig (@RBLeipzig) January 30, 2025
Der 21-jährige Offensivspieler absolvierte als Leihspieler bereits 60 Pflichtspiele für die Roten Bullen.
Jetzt hat sich #RBL mit @PSG_inside über einen festen Transfer von @xavisimons geeinigt.
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