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Сага завершена. Лейпциг выкупил одну из главных надежд сборной Нидерландов

Германия
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Наконец-то

Сага завершена. Лейпциг выкупил одну из главных надежд сборной Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Хави Симонс стал полноценным игроком "Лейпцига". Об этом сообщает пресс-служба "быков".

Согласно информации СМИ, сумма выкупа 21-летнего нидерландца у "Пари Сен-Жермен" составила 50 миллионов евро. Впрочем, за счет бонусов она может увеличиться до 80 млн. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

С 2023 года Симонс выступал за "Лейпциг" на правах аренды. До этого он также защищал цвета "ПСВ".

В текущей кампании Хави отметился 5 забитыми мячами и 4 ассистами в 17 играх во всех турнирах.

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