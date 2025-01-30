Сага завершена. Лейпциг выкупил одну из главных надежд сборной Нидерландов

Хави Симонс стал полноценным игроком "Лейпцига". Об этом сообщает пресс-служба "быков".

Согласно информации СМИ, сумма выкупа 21-летнего нидерландца у "Пари Сен-Жермен" составила 50 миллионов евро. Впрочем, за счет бонусов она может увеличиться до 80 млн. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

С 2023 года Симонс выступал за "Лейпциг" на правах аренды. До этого он также защищал цвета "ПСВ".

В текущей кампании Хави отметился 5 забитыми мячами и 4 ассистами в 17 играх во всех турнирах.