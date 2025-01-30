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Трансфер сорвался. Нападающий Байера вернулся к тренировкам с командой. Видео

Германия

И такое случается

Трансфер сорвался. Нападающий Байера вернулся к тренировкам с командой. Видео

Фото: Bayer 04, Twitter

Новина українською

Нападающий немецкого "Байера" вернулся к тренировкам с командой,

Нигерийский нападающий Виктор Бонифас вновь тренировался с немецкой командой. В своём репортаже на это обратил внимание журналист Sky Germany Марлон Ирлбачер.

Судя по всему, трансфер в "Аль-Наср" сорвался и саудовский клуб остановился на Дуране из "Астон Виллы".

Напомним, что из-за переговоров с "Аль-Насром" Бонифас пропускал тренировку и матч Лиги Чемпионов со "Спартой".

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В этом сезоне нигерийский нападающий сыграл в 15-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился 8-ю голами и одной голевой передачей.

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Источник:
Marlon Irlbacher
Опубликовал: Владислав Прийменко
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