Трансфер сорвался. Нападающий Байера вернулся к тренировкам с командой. Видео

Нападающий немецкого "Байера" вернулся к тренировкам с командой,

Нигерийский нападающий Виктор Бонифас вновь тренировался с немецкой командой. В своём репортаже на это обратил внимание журналист Sky Germany Марлон Ирлбачер.

Судя по всему, трансфер в "Аль-Наср" сорвался и саудовский клуб остановился на Дуране из "Астон Виллы".

Напомним, что из-за переговоров с "Аль-Насром" Бонифас пропускал тренировку и матч Лиги Чемпионов со "Спартой".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне нигерийский нападающий сыграл в 15-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился 8-ю голами и одной голевой передачей.