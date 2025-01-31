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Байер арендовал центрбека Ромы - ранее он пять лет выступал за Атлетико
Уходит к тренеру-соотечественнику
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ромы" Марио Эрмосо перешел на правах аренды в "Байер".
Согласно условиям соглашения, 29-летний испанец будет защищать цвета леверкузенского клуба до конца сезона 2024/25.
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Эрмосо - воспитанник "Реала". После ухода из системы "сливочных" Марио выступал за "Эспаньол" (2017-2019) и "Атлетико" (2019-2024).
В текущей кампании Эрмосо сыграл 13 матчей, в которых отметился одним голом.
???? Ein neues Kapitel beginnt…#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/RJlN7dG1dn— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 31, 2025
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