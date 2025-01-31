Байер арендовал центрбека Ромы - ранее он пять лет выступал за Атлетико

Центральный защитник "Ромы" Марио Эрмосо перешел на правах аренды в "Байер".

Согласно условиям соглашения, 29-летний испанец будет защищать цвета леверкузенского клуба до конца сезона 2024/25.

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Эрмосо - воспитанник "Реала". После ухода из системы "сливочных" Марио выступал за "Эспаньол" (2017-2019) и "Атлетико" (2019-2024).

В текущей кампании Эрмосо сыграл 13 матчей, в которых отметился одним голом.