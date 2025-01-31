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Форвард Баварии отклонил предложение Тоттенхэма
В услугах нападающего заинтересованы многочисленные клубы Премьер-лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на личные переговоры и готовность "Тоттенхэма" заплатить 60 миллионов евро, 19-летний нападающий «Баварии» Матис Тель сообщил "шпорам", что он не присоединится к их клубу. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Известно, что сейчас француз и его агент находятся в Мюнхене, чтобы оценить другие варианты продолжения карьеры футболиста. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал" и "Астон Вилла" уже связались с представителями игрока.
Напомним, что юный форвард стремится покинуть "Баварию" этой зимой, поскольку он недоволен своим игровым временем. В этом сезоне Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.
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