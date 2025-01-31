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Бундеслига. Вердер – Майнц 1:0. Музыканты удержали крепость вдевятером

Германия

Гол Биттенкурта делает разницу

Бундеслига. Вердер – Майнц 1:0. Музыканты удержали крепость вдевятером

Фото: imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 20-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Майнц 1:0

Гол: Биттенкурт 14

Вердер: Цеттерер – Юнг (Пипер, 86), Фридль, Штарк – Каборе (Кен, 70), Шмид, Линен, Битенкур (Альверо, 36), Вайзер – Дукш (Грюлль, 70), Нджинма

Майнц: Центнер– Белль (Ляйтш, 56), да Кошта, Кор – Мвене (Норден, 81), Амири (Хон Хен Сок, 46), Сано, Каси (Видмер, 81) – Ли Чжэ Сон, Небель – Вайпер (Зиб, 78)

На 12-й минуте Дукш не реализовал пенальти (сейв)

Удаления: Штарк 90+3, Фридль 90+4, Вернер 90+8

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Вердер (Бремен) Майнц
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Bаrcelinius
31.01.2025 в 23:55
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
31.01.2025 в 23:55
Я здесь был.
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