Германия
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Бундеслига. Вердер – Майнц 1:0. Музыканты удержали крепость вдевятером
Гол Биттенкурта делает разницу
Фото: imago
Бундеслига. 20-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – Майнц 1:0
Гол: Биттенкурт 14
Вердер: Цеттерер – Юнг (Пипер, 86), Фридль, Штарк – Каборе (Кен, 70), Шмид, Линен, Битенкур (Альверо, 36), Вайзер – Дукш (Грюлль, 70), Нджинма
Майнц: Центнер– Белль (Ляйтш, 56), да Кошта, Кор – Мвене (Норден, 81), Амири (Хон Хен Сок, 46), Сано, Каси (Видмер, 81) – Ли Чжэ Сон, Небель – Вайпер (Зиб, 78)
На 12-й минуте Дукш не реализовал пенальти (сейв)
Удаления: Штарк 90+3, Фридль 90+4, Вернер 90+8
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Bаrcelinius
31.01.2025 в 23:55
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