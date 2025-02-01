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Жаркая концовка с тремя удалениями. Вердер - Майнц 1:0. Видео гола и обзор матча
Кое-как додержали результат
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вердер" минимально обыграл "Майнц" в 20-м туре чемпионата Германии.
Решающий гол в поединке забил полузащитник "музыкантов" Леонардо Биттенкурт.
Также в течение встречи "Вердер" не реализовал пенальти, а в компенсированное время заработал три удаления (два - у игроков, одно - у главного тренера)
Бундеслига. 20-й тур
Бремен, Везерштадион
"Вердер" – "Майнц" 1:0
Гол: Биттенкурт 14
Удаления: Штарк 90+3, Фридль 90+4, Вернер 90+8
Нереализованный пенальти: Дукш 12
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