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Жаркая концовка с тремя удалениями. Вердер - Майнц 1:0. Видео гола и обзор матча

Германия
Обновлено

Кое-как додержали результат

Жаркая концовка с тремя удалениями. Вердер - Майнц 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вердер" минимально обыграл "Майнц" в 20-м туре чемпионата Германии.

Решающий гол в поединке забил полузащитник "музыкантов" Леонардо Биттенкурт.

Также в течение встречи "Вердер" не реализовал пенальти, а в компенсированное время заработал три удаления (два - у игроков, одно - у главного тренера)

Бундеслига. 20-й тур

Бремен, Везерштадион

"Вердер" – "Майнц" 1:0

Гол: Биттенкурт 14

Удаления: Штарк 90+3, Фридль 90+4, Вернер 90+8

Нереализованный пенальти: Дукш 12

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Вердер (Бремен) Бундеслига Майнц
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