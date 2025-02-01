СМИ: Зинченко больше не приоритет для Боруссии

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Появился лучший вариант
Getty Images / Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" близка к подписанию талантливого шведского левого защитника
Согласно информации от журналиста Патрика Бергера, "Боруссия" Дортмунд решительно настроена на подписание 22-летнего левого защитника "Норшелланна" Даниэля Свенссона.
Сообщается, что защитник должен присоединиться к "Боруссии" на правах аренды с опцией выкупа. С футболистом уже достигнута принципиальная договоренность, и теперь швед ждет разрешения от клуба, чтобы вылететь в Германию.
В текущем сезоне Свенссон сыграл без замен все 17 матчей чемпионата за "Норшелланн", а в октябре дебютировал за национальную сборную Швеции.
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