СМИ: Зинченко больше не приоритет для Боруссии

Дортмундская "Боруссия" близка к подписанию талантливого шведского левого защитника

Согласно информации от журналиста Патрика Бергера, "Боруссия" Дортмунд решительно настроена на подписание 22-летнего левого защитника "Норшелланна" Даниэля Свенссона.

Сообщается, что защитник должен присоединиться к "Боруссии" на правах аренды с опцией выкупа. С футболистом уже достигнута принципиальная договоренность, и теперь швед ждет разрешения от клуба, чтобы вылететь в Германию.

В текущем сезоне Свенссон сыграл без замен все 17 матчей чемпионата за "Норшелланн", а в октябре дебютировал за национальную сборную Швеции.