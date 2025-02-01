Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Юбилейный дубль Кейна, очередной успех БД при Тулльберге и эффект Кляйндинста
Кейн забил рекордные 55 голов в 50 матчах лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Харри Кейн в олдскульной британской манере оформил дубль в юбилейном 50-м матче в Бундеслиге. Кейн забил головой в компенсированное время к первому тайму игры с "Хольштайном" и на первой минуте второй половины. 55 голов в первых 50 играх – новый рекорд результативности Бундеслиги. А начали баварцы с крутой комбинации Киммиха, Олисе и Мусиалы с 10-м голом в сезоне от последнего. А после второго от Кейна Гнабри роскошно положил слету.
Впрочем, команда Компани рановато расслабилась. И Киль, который смотрелся прилично еще до перерыва (Харрес и Холтби имели по убойному шансу в контратаках), внезапно заиграл. Порат отыграл один за полчаса до конца, а в компенсированное вышедший на замену Скрибски дважды шокировал Нойера голами на 90+1 и 90+3.
"Боруссия" добыла первую победу в чемпионате в новом году. Временный коуч Майк Тулльберг использовал старые наработки Шахина в Хайденхайме (смелые 4-1-4-1 и 3-2 в билд-апе), но привнес качественные коррективы. Бенсебайни внезапно солидно смотрелся при инвертациях в центр и даже записал на свой счет ассист. Хорошую пасовую работу проделывал и Антон (такого мы еще не видели в Дортмунде). А главным героем встречи снова стал Серу Гирасси, который вслед за дублем "Шахтеру" открыл счет и сегодня.
Продлил свою результативную серию и Тим Кляйндинст. Таргетмен "Боруссии" Менхенгладбах в концовке матча в Штутгарте забил в третьем матче Бундеслиги кряду, и нанес выдохшейся команде Себастьяна Хенесса редкое домашнее поражение. "Фрайбург" в трансферный дедлайн подписал у "Бенфики" одного из лучших исполнителей стандартов в топ-лигах Никласа Бесте.
Но сегодня справились на стандартах и без него. Грифо в первом тайме исполнил классный навес с корнера, и Сильдийя забил в ворота "Бохума" единственный гол в матче, а его команда наконец прервала серию из 3 поражений. Наконец "Санкт-Паули" и "Аугсбург" в хорошем смысле шокировали своей формой после нового года. Новички имели серию из 2 побед кряду, "фуггеры" – из трех. Решили не портить друг другу настроение и разошлись ничьей.
Бундеслига. 20-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Хольштайн 4:3
Голы: Мусиала 19, Кейн 45+3, 46, Гнабри 54 – Порат 62, Скрибски 90+1, 90+3
Бавария: Нойер – Геррейру (Азну, 85), Ким, Упамекано, Лаймер – Павлович (Пальинья, 58), Киммих – Коман (Сане, 58), Мусиала, Олисе (Гнабри, 46) – Кейн (Мюллер, 58)
Хольштайн: Вайнер – Толкин (Ивежич, 82), Коменда, Зец, Беккер, Розенбом (Арп, 71) –Яворчек (Скрибски, 61), Гигович (Кнудсен, 61), Холтби, Порат – Харрес (Келати, 83)
Хайденхайм, Фойт Арена
Хайденхайм – Боруссия Д 1:2
Голы: Хонсак 64 – Гирасси 33, Байер 63
Хайденхайм: Мюллер – Ференбах, Гимбер (Шиммер, 80), Майнка, Траоре – Шеппнер, Кербер (Бек, 55) – Крэтциг (Ваннер, 73), Пирингер (Хонзак, 56), Сиенза (Конте, 56) – Зивзивадзе
Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Антон, Джан, Рюэрсон – Забитцер – Гиттенс (Рейна, 87), Гросс (Озджан, 71), Брандт (Байер, 58), Дюранвиль (Адейеми, 46) – Гирасси
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Боруссия М 1:2
Голы: Эльведи 49 (аг) – Нгуму 25, Кляйндинст 82
Гамбург, Миллернтор Штадион
Санкт-Паули – Аугсбург 1:1
Голы: Бэнкс 17 (аг) – Кемюр 83
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Фрайбург 0:1
Гол: Сильдийя 34
Популярное сейчас
- "Не понимаю, как можно было держать его в запасе". Кривцов раскритиковал Пушича из-за своего экс-содноклубника
- Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича
- "Застенчивый, мало говорит и не владеет английским". Кривцов дал характеристику Месси
- Известно имя нового главного тренера Боруссии Д
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки