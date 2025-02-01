Бундеслига. Унион – РБ Лейпциг 0:0. Молчание бычков

Бундеслига. 20-й тур



Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – РБ Лейпциг 0:0

К осечкам "РБ Лейпцига" против берлинцев все в Германии давно привыкли. Два года назад "Унион" имел 3 победы кряду в личном противостоянии с идентичными 2:1, раз за разом заставляя "быков" страдать в позиционной атаке против плотного блока. Но сегодня мы увидели нечто даже более драматичное – полную безыдейность команды Марко Розе на мяче и проигранная по своей сути игра. Где ничья стала лучшим исходом.

Раньше были проблемы с конвертацией территориального и игрового перевеса в результат против этого соперника – теперь вообще ничего. "Унион" с новым тренером и с вынужденным переходом на четверку сзади (команда, 5 защитников для которой – непоколебимым канон с момента подъема в элиту) выглядел органичнее и цельнее, чем команда Марко Розе. Что привело ко вторым нулям в матче РБЛ и "Униона" в сезоне. И в очередной раз заставляет задуматься о будущем Розе.

"РБ Лейпциг" вышел в нетипичных 3-4-1-2 с Хави Симонсом между линий. "Быки" любой ценой пытались быстро находить нидерландца между линий и дальше надеяться, что он сведет одного из форвардов с вратарем. Разумный план, учитывая, что Шешко и Опенда оставались 1 на 1 с ЦЗ. Только вот альтернатив не было никаких. А малое количество подключений латералей позволяло фуллбекам хозяев помогать с опекой опасных форвардов.

"Униону" оставалось только надежно играть по Симонсу. И они упустили его буквально один раз за игру, в нестандартной ситуации. Шешко увел ЦЗ, Орбан из глубины забросил на своевременно ворвавшегося Симонса, но парашют Хави прилетел в штангу. Этот момент был буквально единственным для гостей за игру. Это не преувеличение. 0.18 c 0.28 xG гостей за матч пришлись на тот эпизод.

Лейпциг упростил игру до уровня аутсайдера, но забыл, что для реализации такого футбола нужно пахать на поле. "Унион" выигрывал абсолютное большинство единоборств и подборов, и был довольно интересен в атаке. Как минимум на фоне соперника. Один Холлербах имел выход 1 на 1 с Гулачи, но влепил в лицо киперу. И еще дважды создавал полумомент для партнеров. Пртаин чудом не выбежал на вратаря в первой половине после паса Хедиры. Наконец Шешко пришлось вытаскивать мяч с линии своих ворот на последней минуте, когда Гулачи ошибся на выходе.

0:0. Отскок "бычков". И куча вопросов. За какие грехи Битшиабу посадили в перерыве? Зачем Баумгартнер вышел играть одну из шестерок? Почему латерали так пассивны в атаке? Где комбинационный футбол? А главное, где мотивация? Пару месяцев назад РБЛ играл не менее убого, но игроки бились за Розе. Кажется, вера игроков иссякла.

Унион: Реннов – Сков (Руссийон, 84), Лейте, Дуки, Юранович (Триммель, 71) – Хаберер (Тузар, 77), Хедира, Бенеш – Холлербах, Скарке (Чжон Ву Ен, 71) – Пртаин (Сьебатшо, 72)

РБ Лейпциг: Гулачи – Битшиабу (Айдара, 46), Орбан, Клостерманн – Раум, Зайвальд (Кампль, 72), Баумгартнер (Поульсен, 78), Баку (Лукеба, 72) – Симонс – Шешко, Опенда (Нуса, 46)