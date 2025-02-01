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Мюнхенский клуб едва не упустил преимущество в 4 мяча. Бавария – Хольштайн 4:3. Обзор матча
Потеря концентрации или ужасная защита?
Фото: Imago
В первом тайме ФК "Голливуд" нанес 12 ударов и демонстрировал владение мяча на уровне 78%. Подопечные Компани отличились дважды, а после перерыва довели счет до разгромного. Но гости включились и даже могли осуществить камбэк, но закончилось компенсированное время.
"Красные" закрепляются на первом месте (51 балл), а 7 февраля будут принимать "Вердер". Коллектив из Киля предпоследний (12 очков) и впереди домашний поединок с "Бохумом".
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Смотрите обзор матча 20 тура чемпионата Германии
Мюнхен. Альянц Арена, 75 000 зрителей
Голы: Мусиала, 19, Кейн, 45+3, 46, Гнабри, 54 – Порат, 62, Скшибски, 90+1, 90+3
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