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Мюнхенский клуб едва не упустил преимущество в 4 мяча. Бавария – Хольштайн 4:3. Обзор матча

Германия
Обновлено

Потеря концентрации или ужасная защита?

Мюнхенский клуб едва не упустил преимущество в 4 мяча. Бавария – Хольштайн 4:3. Обзор матча

Фото: Imago

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В первом тайме ФК "Голливуд" нанес 12 ударов и демонстрировал владение мяча на уровне 78%. Подопечные Компани отличились дважды, а после перерыва довели счет до разгромного. Но гости включились и даже могли осуществить камбэк, но закончилось компенсированное время.

"Красные" закрепляются на первом месте (51 балл), а 7 февраля будут принимать "Вердер". Коллектив из Киля предпоследний (12 очков) и впереди домашний поединок с "Бохумом".

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Смотрите обзор матча 20 тура чемпионата Германии

Мюнхен. Альянц Арена, 75 000 зрителей

Бавария – Хольштайн 4:3

Голы: Мусиала, 19, Кейн, 45+3, 46, Гнабри, 54 – Порат, 62, Скшибски, 90+1, 90+3

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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