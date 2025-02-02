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Новый тренер Боруссии Дортмунд прибыл в город. Видео

Германия

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Новый тренер Боруссии Дортмунд прибыл в город. Видео

Фото: vfl-wolfsburg.de

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Новый тренер "Боруссии" Дортмунд прибыл в город.

По информации Bild, Нико Ковач прибыл утром в 7:45 по местному времени (8:45 по Киеву) на территории клуба в Дортмунд-Бракеле.

Сегодня хорватский тренер приступит к работе в клубе, познакомится с командой и проведёт свою первую тренировку около 11 утра.

Журналисты Sky Sports Germany показали видео прибытия тренера.

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Напомним, что Нико Ковач стал тренером "Боруссии Д" 30 января. Контракт с немецким клубом подписан до 30 июня 2026 года.

Сейчас "Боруссия Д" занимает 10-е место с 29-ю набранными баллами. Следующий матч "шмели" проведут со "Штутгартом" на "Сигнал Идуна Парк".

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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