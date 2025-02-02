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Новый тренер Боруссии Дортмунд прибыл в город. Видео
Посмотрим
Фото: vfl-wolfsburg.de
Новый тренер "Боруссии" Дортмунд прибыл в город.
По информации Bild, Нико Ковач прибыл утром в 7:45 по местному времени (8:45 по Киеву) на территории клуба в Дортмунд-Бракеле.
Сегодня хорватский тренер приступит к работе в клубе, познакомится с командой и проведёт свою первую тренировку около 11 утра.
Журналисты Sky Sports Germany показали видео прибытия тренера.
Achtung BVB-Fans: Niko Kovac ist da! ????????#SkyBuli #Buli #BVB #Dortmund #Kovac pic.twitter.com/yjkXT7S75u— Sky Sport (@SkySportDE) February 2, 2025
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Напомним, что Нико Ковач стал тренером "Боруссии Д" 30 января. Контракт с немецким клубом подписан до 30 июня 2026 года.
Сейчас "Боруссия Д" занимает 10-е место с 29-ю набранными баллами. Следующий матч "шмели" проведут со "Штутгартом" на "Сигнал Идуна Парк".
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