Майк Туллберг после матча с Хайденхаймом: Клуб для меня значит многое, я здесь уже давно

Временный тренер Майк Туллберг провёл свой последний матч основной команды "Боруссии Д" против "Хоффенхайма".

Тренер команды U19 рассказал о клубе и эмоциях.

"Клуб для меня значит многое, я здесь уже давно. Эта вспышка также наблюдалась в U19, но мало кто обращает на это внимание. Просто так оно и есть

Этот клуб очень много значит для меня. Независимо от того, какую роль я играю, я счастлив работать в "Боруссии Дортмунд". Есть причины, по которым я все еще здесь", - сказал Туллберг в интервью Sky Germany.