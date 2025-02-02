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Майк Туллберг после матча с Хайденхаймом: Клуб для меня значит многое, я здесь уже давно

Германия

И.о тренера Боруссии прокомментировал свой последний матч

Майк Туллберг после матча с Хайденхаймом: Клуб для меня значит многое, я здесь уже давно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Временный тренер Майк Туллберг провёл свой последний матч основной команды "Боруссии Д" против "Хоффенхайма".

Тренер команды U19 рассказал о клубе и эмоциях.

"Клуб для меня значит многое, я здесь уже давно. Эта вспышка также наблюдалась в U19, но мало кто обращает на это внимание. Просто так оно и есть

Этот клуб очень много значит для меня. Независимо от того, какую роль я играю, я счастлив работать в "Боруссии Дортмунд". Есть причины, по которым я все еще здесь", - сказал Туллберг в интервью Sky Germany.

После матча Майк Туллберг с игроками направились к выездному сектору и поблагодарили болельщиков "шмелей".

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"Боруссия Д" обыграла "Хайденхайм" со счётом 1:2 и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.

С воскресенья клуб возглавил назначенный Нико Ковач.

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Боруссия (Дортмунд) Майк Туллберг
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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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