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Майк Туллберг после матча с Хайденхаймом: Клуб для меня значит многое, я здесь уже давно
И.о тренера Боруссии прокомментировал свой последний матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Временный тренер Майк Туллберг провёл свой последний матч основной команды "Боруссии Д" против "Хоффенхайма".
Тренер команды U19 рассказал о клубе и эмоциях.
"Клуб для меня значит многое, я здесь уже давно. Эта вспышка также наблюдалась в U19, но мало кто обращает на это внимание. Просто так оно и есть
Этот клуб очень много значит для меня. Независимо от того, какую роль я играю, я счастлив работать в "Боруссии Дортмунд". Есть причины, по которым я все еще здесь", - сказал Туллберг в интервью Sky Germany.
После матча Майк Туллберг с игроками направились к выездному сектору и поблагодарили болельщиков "шмелей".
Danke, Mike! ???????????? pic.twitter.com/dZLfWoic6A— Borussia Dortmund (@BVB) February 1, 2025
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"Боруссия Д" обыграла "Хайденхайм" со счётом 1:2 и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.
С воскресенья клуб возглавил назначенный Нико Ковач.
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