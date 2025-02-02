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"Заставить замолчать". Кейн жестко высказался о своих хейтерах
Считает дело не в наличии трофеев, а в качестве игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн высказался о своих футбольных достижениях.
"Есть много людей, которые на протяжении всей моей карьеры говорят только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея. Было бы неплохо заставить замолчать несколько человек".
Добавим, что 31-летний форвард совсем недавно поставил рекорд для чемпионата Германии - он забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей. Об этом Кейн также упомянул.
"Как нападающий ты хочешь забить как можно больше голов. 55 голов в 50 играх — это то, чем можно гордиться. Но для меня важны следующие 50 матчей и то, сколько еще я смогу забить с командой".
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