  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "Заставить замолчать". Кейн жестко высказался о своих хейтерах
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Заставить замолчать". Кейн жестко высказался о своих хейтерах

Германия

Считает дело не в наличии трофеев, а в качестве игры

"Заставить замолчать". Кейн жестко высказался о своих хейтерах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн высказался о своих футбольных достижениях.

"Есть много людей, которые на протяжении всей моей карьеры говорят только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея. Было бы неплохо заставить замолчать несколько человек".

Читайте такжеБундеслига. Юбилейный дубль Кейна, очередной успех БД при Тулльберге и эффект Кляйндинста

Добавим, что 31-летний форвард совсем недавно поставил рекорд для чемпионата Германии - он забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей. Об этом Кейн также упомянул.

"Как нападающий ты хочешь забить как можно больше голов. 55 голов в 50 играх — это то, чем можно гордиться. Но для меня важны следующие 50 матчей и то, сколько еще я смогу забить с командой".

По теме
yellow-arrow
Майк Туллберг после матча с Хайденхаймом: Клуб для меня значит многое, я здесь уже давно
yellow-arrow
Новый тренер Боруссии Дортмунд прибыл в город. Видео
yellow-arrow
Мюнхенский клуб едва не упустил преимущество в 4 мяча. Бавария – Хольштайн 4:3. Обзор матча
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости