"Заставить замолчать". Кейн жестко высказался о своих хейтерах

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн высказался о своих футбольных достижениях.

"Есть много людей, которые на протяжении всей моей карьеры говорят только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея. Было бы неплохо заставить замолчать несколько человек".

Добавим, что 31-летний форвард совсем недавно поставил рекорд для чемпионата Германии - он забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей. Об этом Кейн также упомянул.