Не оправдывает надежды. РБ Лейпциг отдал португальского форварда в аренду в Вердер

Нападающий РБ "Лейпцига" и сборной Португалии Андре Силвы перешел на правах аренды в "Вердер".

Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Опция выкупа 29-летнего футболиста не предусматривается.

Силва выступает за РБ "Лейпциг" с 2021-го года, перейдя из "Айнтрахта". В прошлом сезоне португалец играл в аренде за "Реал Сосьедад".

В нынешнем сезоне Андре отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 15 матчах во всех турнирах.