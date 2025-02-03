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Победа леверкузенцев в меньшинстве. Байер - Хоффенхайм 3:1. Видео голов и обзор матча
Гонка за "Баварией" продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" уверенно обыграл "Хоффенхайм" в домашнем поединке 20-го тура чемпионата Германии.
К началу второго тайма подопечные Хаби Алонсо довели счет до 3:0 в свою пользу, на 61-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Алекса Гримальдо, но до конца встречи пропустили лишь один гол.
В турнирной таблице Бундеслиги "Байер" находится на 2-м месте, "Хоффенхайм" - на 15-м.
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Леверкузен. "Бай-Арена".
"Байер" - "Хоффенхайм" — 3:1
Голы: Бонифейс, 15, Фримпонг, 19, Шик, 51 — Орбан, 62
Удаление: Гримальдо, 61
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