Победа леверкузенцев в меньшинстве. Байер - Хоффенхайм 3:1. Видео голов и обзор матча

"Байер" уверенно обыграл "Хоффенхайм" в домашнем поединке 20-го тура чемпионата Германии.

К началу второго тайма подопечные Хаби Алонсо довели счет до 3:0 в свою пользу, на 61-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Алекса Гримальдо, но до конца встречи пропустили лишь один гол.

В турнирной таблице Бундеслиги "Байер" находится на 2-м месте, "Хоффенхайм" - на 15-м.

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Леверкузен. "Бай-Арена".

"Байер" - "Хоффенхайм" — 3:1

Голы: Бонифейс, 15, Фримпонг, 19, Шик, 51 — Орбан, 62

Удаление: Гримальдо, 61