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Легендарный голкипер Баварии продлил сотрудничество с клубом еще на один год
Нойер остается в Баварии еще на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный голкипер "Баварии" Мануэль Нойер подписал новый контракт с клубом.
Теперь договор игрока рассчитан до июня 2026 года.
Нойер присоединился к "Баварии" в 2011 году из "Шальке" за 30 млн евро. За это время голкипер провел за команду 547 матчей, из которых 258 поединков отыграл на ноль.
???????????????????????? ????????— FC Bayern München (@FCBayern) February 3, 2025
✍️ Der #FCBayern und Manuel Neuer haben ihren auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis ???????????????? verlängert.
???? https://t.co/UJLLQLJaOy#MiaSanMia pic.twitter.com/a0xLuJRzIR
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