Легендарный голкипер Баварии продлил сотрудничество с клубом еще на один год

Легендарный голкипер "Баварии" Мануэль Нойер подписал новый контракт с клубом.

Теперь договор игрока рассчитан до июня 2026 года.

Нойер присоединился к "Баварии" в 2011 году из "Шальке" за 30 млн евро. За это время голкипер провел за команду 547 матчей, из которых 258 поединков отыграл на ноль.