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Легендарный голкипер Баварии продлил сотрудничество с клубом еще на один год

Германия

Нойер остается в Баварии еще на сезон

Легендарный голкипер Баварии продлил сотрудничество с клубом еще на один год

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный голкипер "Баварии" Мануэль Нойер подписал новый контракт с клубом.

Теперь договор игрока рассчитан до июня 2026 года.

Нойер присоединился к "Баварии" в 2011 году из "Шальке" за 30 млн евро. За это время голкипер провел за команду 547 матчей, из которых 258 поединков отыграл на ноль.

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