Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер прокомментировал продление контракта с Баварией
У нас еще есть много целей, которых мы должны достичь вместе (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал
"Я очень люблю футбол и хочу продолжать быть игроком "Баварии". Я все еще голоден и с нетерпением жду еще одного года в этом особенном клубе.
У нас еще есть много целей, которых мы должны достичь вместе", - сказал Нойер.
Добавим, что Мануэль в текущем сезоне за "Баварию" провел 26 матчей, из которых 14 отыграл на ноль.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Вayern
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию
- Украина - Германия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Мандзин прокомментировал результаты эстафеты на ЧЕ-2025
- Манчестер Сити нашел замену Родри, а Тоттенхэм забирает форварда Баварии. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000