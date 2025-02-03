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Нойер прокомментировал продление контракта с Баварией

Германия

У нас еще есть много целей, которых мы должны достичь вместе (с)

Нойер прокомментировал продление контракта с Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал продолжение сотрудничества со своей командой.

"Я очень люблю футбол и хочу продолжать быть игроком "Баварии". Я все еще голоден и с нетерпением жду еще одного года в этом особенном клубе.

У нас еще есть много целей, которых мы должны достичь вместе", - сказал Нойер.

Добавим, что Мануэль в текущем сезоне за "Баварию" провел 26 матчей, из которых 14 отыграл на ноль.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Вayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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