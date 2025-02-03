Нойер прокомментировал продление контракта с Баварией

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал продолжение сотрудничества со своей командой.

"Я очень люблю футбол и хочу продолжать быть игроком "Баварии". Я все еще голоден и с нетерпением жду еще одного года в этом особенном клубе.

У нас еще есть много целей, которых мы должны достичь вместе", - сказал Нойер.