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Хоффенхайм арендовал чемпиона Италии в составе Наполи

Германия

Футболист в очередной раз сменил чемпионат

Хоффенхайм арендовал чемпиона Италии в составе Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий "Хоффенхайм" подписал защитника "Ренна" до конца этого сезона.

На клубном сайте говорится о том, что 25-летний Лео Эстигор присоединился к команде на правах аренды. Его действующий контракт с Ренном рассчитан до 30 июня 2027 года.

Отметим, что прошлым летом Эстигор перешел в "Ренн" за 7 миллионов евро из "Наполи". Норвежский защитник провел два сезона в Италии, выиграв с "партенопейцами" титул Серии А в своем дебютном сезоне за клуб из Неаполя.

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Напомним, что в текущем сезоне Лео Эстигор выходил на поле в 18 матчах за "Ренн" во всех турнирах, забив один гол.

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Ренн Хоффенхайм (Зинсхайм) Лео Эстигор
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Источник:
TSF Hoffenheim
Опубликовал: Андрей Журба
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