Хоффенхайм арендовал чемпиона Италии в составе Наполи

Немецкий "Хоффенхайм" подписал защитника "Ренна" до конца этого сезона.

На клубном сайте говорится о том, что 25-летний Лео Эстигор присоединился к команде на правах аренды. Его действующий контракт с Ренном рассчитан до 30 июня 2027 года.

Отметим, что прошлым летом Эстигор перешел в "Ренн" за 7 миллионов евро из "Наполи". Норвежский защитник провел два сезона в Италии, выиграв с "партенопейцами" титул Серии А в своем дебютном сезоне за клуб из Неаполя.

Velkommen, Leo ????



Die #TSG hat den norwegischen Nationalspieler Leo Östigard von Stade Rennes verpflichtet. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison nach Hoffenheim. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 3, 2025

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Напомним, что в текущем сезоне Лео Эстигор выходил на поле в 18 матчах за "Ренн" во всех турнирах, забив один гол.