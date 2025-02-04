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Легенда Баварии мечтает о трансфере звезды Байера  

Германия
Обновлено

Ули Хенесс ясно дал понять, что хотел бы видеть Флориана Вирца в составе "Баварии"

Легенда Баварии мечтает о трансфере звезды Байера  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время интервью для издания Kicker, Ули Хенесса спросили, какое желание он имеет на 125-летие "Баварии", и почетный президент клуба не раздумывал долго — звезда "Байера" Флориан Вирц.

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"Если бы у меня была неограниченная свобода, то я бы пожелал Флориана Вирца в "Баварии", потому что он прекрасно вписался бы в команду и мог бы создать отличный тандем с Джамалом Мусиалой. Если бы Вирц играл за "Баварию" вместе с Мусиалой, мы могли бы спокойнее смотреть в будущее. Это, безусловно, игрок, которого мы не должны терять из виду. Можно же мечтать. Но это лишь мое личное мнение", — говорит Хенесс.

Слухи об интересе мюнхенцев к Вирцу появлялись уже давно, и сообщается, что "Бавария" может попытаться подписать полузащитника летом. Контракт Вирца с "Байером" действует до 2027 года, и говорят, что он ведет переговоры о возможном продлении соглашения.

Добавим, что в этом сезоне Флориан Вирц сыграл 32 матча за "Байер" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 11 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего немца в 140 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алина Ерофеева
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