Легенда Баварии мечтает о трансфере звезды Байера  

Во время интервью для издания Kicker, Ули Хенесса спросили, какое желание он имеет на 125-летие "Баварии", и почетный президент клуба не раздумывал долго — звезда "Байера" Флориан Вирц.

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"Если бы у меня была неограниченная свобода, то я бы пожелал Флориана Вирца в "Баварии", потому что он прекрасно вписался бы в команду и мог бы создать отличный тандем с Джамалом Мусиалой. Если бы Вирц играл за "Баварию" вместе с Мусиалой, мы могли бы спокойнее смотреть в будущее. Это, безусловно, игрок, которого мы не должны терять из виду. Можно же мечтать. Но это лишь мое личное мнение", — говорит Хенесс.

Слухи об интересе мюнхенцев к Вирцу появлялись уже давно, и сообщается, что "Бавария" может попытаться подписать полузащитника летом. Контракт Вирца с "Байером" действует до 2027 года, и говорят, что он ведет переговоры о возможном продлении соглашения.

Добавим, что в этом сезоне Флориан Вирц сыграл 32 матча за "Байер" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 11 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего немца в 140 миллионов евро.