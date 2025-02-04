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Боруссия Д подписала голкипера из Аякса и сразу отдала его в аренду Копенгагену
Диант Рамай подписал контракт на 4,5 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Аякса" Диант Рамай стал новым игроком дортмундской "Боруссии".
23-летний немец подписал контракт с "черно-желтыми" сроком на 4,5 года.
Как пишет Фабрицио Романо, "Боруссия" заплатит "Аяксу" за талантливого голкипера 5 миллионов евро.
Но сразу после подписания Рамая, "Боруссия" решила отдать своего игрока в аренду в "Копенгаген" до конца сезона 2024/25.
Добавим, что Диант в текущем сезоне провел 5 матчей, из которых 4 отыграл на ноль.
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Источник:bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
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