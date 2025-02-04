Боруссия Д подписала голкипера из Аякса и сразу отдала его в аренду Копенгагену

Голкипер "Аякса" Диант Рамай стал новым игроком дортмундской "Боруссии".

23-летний немец подписал контракт с "черно-желтыми" сроком на 4,5 года.

Как пишет Фабрицио Романо, "Боруссия" заплатит "Аяксу" за талантливого голкипера 5 миллионов евро.

Но сразу после подписания Рамая, "Боруссия" решила отдать своего игрока в аренду в "Копенгаген" до конца сезона 2024/25.

Добавим, что Диант в текущем сезоне провел 5 матчей, из которых 4 отыграл на ноль.