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Новый тренер Боруссии Д рассказал, кто будет капитаном команды

Германия

Это окончательное решение

Новый тренер Боруссии Д рассказал, кто будет капитаном команды

Фото - Сайт Боруссії Д - www.bvb.de

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Новый главный тренер дортмундской "Боруссии" Нико Ковач рассказал, кто будет капитаном команды.

«Эмре Джан останется капитаном команды! Я вижу в Эмре лидерские качества. Он играл во многих больших клубах, а также он является игроком национальной сборной. Он чувствует себя очень комфортно на позиции центрального защитника", — подтвердил Ковач во время своей пресс-конференции.

Напомним, что 31-летний Джан выступает за "Боруссию Д" с января 2020 года. За это время он провел 185 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись 18 голами и 11 результативными передачами.

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Также добавим, что его действующий контракт со "шмелями" заканчивается летом 2026 года.

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Опубликовал: Андрей Журба
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