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Бавария продолжит сотрудничество со своим ключевым защитником

Германия

Альфонсо Дэвис останется в мюнхенском клубе

Бавария продолжит сотрудничество со своим ключевым защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис продолжит защищать цвета мюнхенского клуба.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, 24-летний футболист подпишет новый контракт сроком на 4,5 года, который будет действовать до июня 2030 года.

Сейчас "Бавария" готовит все необходимые документы для подписания.

Альфонсо в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
://www.nytimes.com/athletic/6072853/2025/02/04/alphonso-davies-bayern-munich-contract-new/The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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