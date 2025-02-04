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Бавария продолжит сотрудничество со своим ключевым защитником
Альфонсо Дэвис останется в мюнхенском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис продолжит защищать цвета мюнхенского клуба.
Как сообщает авторитетное издание The Athletic, 24-летний футболист подпишет новый контракт сроком на 4,5 года, который будет действовать до июня 2030 года.
Сейчас "Бавария" готовит все необходимые документы для подписания.
Альфонсо в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три ассиста.
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Источник:://www.nytimes.com/athletic/6072853/2025/02/04/alphonso-davies-bayern-munich-contract-new/The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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