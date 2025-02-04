Бавария продолжит сотрудничество со своим ключевым защитником

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис продолжит защищать цвета мюнхенского клуба.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, 24-летний футболист подпишет новый контракт сроком на 4,5 года, который будет действовать до июня 2030 года.

Сейчас "Бавария" готовит все необходимые документы для подписания.

Альфонсо в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три ассиста.