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Кейн - о переходе Теля в Тоттенхэм: Ему нужно получать регулярное игровое время
Гарри высказался о таланте Баварии Метисе Теля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Харри Кейн высказался о переходе своего одноклубника Метиса Теля в "Тоттенхэм" на правах аренды.
"Это отличный шаг для обеих сторон. Матис - отличный парень и очень трудолюбивый. Для него важно получать регулярное игровое время и продолжать совершенствоваться, чтобы реализовать свой потенциал. Для "Тоттенхэма" очень хорошо иметь молодого голодного игрока с огромным талантом", - сказал футболист.
Добавим, что Тель будет играть за английский клуб до конца сезона 2024/25 и будет носить футболку с номером 11.
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