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Кейн - о переходе Теля в Тоттенхэм: Ему нужно получать регулярное игровое время

Германия

Гарри высказался о таланте Баварии Метисе Теля

Кейн - о переходе Теля в Тоттенхэм: Ему нужно получать регулярное игровое время

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Баварии" Харри Кейн высказался о переходе своего одноклубника Метиса Теля в "Тоттенхэм" на правах аренды.

"Это отличный шаг для обеих сторон. Матис - отличный парень и очень трудолюбивый. Для него важно получать регулярное игровое время и продолжать совершенствоваться, чтобы реализовать свой потенциал. Для "Тоттенхэма" очень хорошо иметь молодого голодного игрока с огромным талантом", - сказал футболист.

Добавим, что Тель будет играть за английский клуб до конца сезона 2024/25 и будет носить футболку с номером 11.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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