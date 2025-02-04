Кейн - о переходе Теля в Тоттенхэм: Ему нужно получать регулярное игровое время

Форвард "Баварии" Харри Кейн высказался о переходе своего одноклубника Метиса Теля в "Тоттенхэм" на правах аренды.

"Это отличный шаг для обеих сторон. Матис - отличный парень и очень трудолюбивый. Для него важно получать регулярное игровое время и продолжать совершенствоваться, чтобы реализовать свой потенциал. Для "Тоттенхэма" очень хорошо иметь молодого голодного игрока с огромным талантом", - сказал футболист.

Добавим, что Тель будет играть за английский клуб до конца сезона 2024/25 и будет носить футболку с номером 11.