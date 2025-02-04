Спортивный директор "Байера" рассказал о будущем звёздного нападающего и главного тренера.

Саймон Рольфес выразил надежду, что футболисты после лета останутся в немецком клубе.

"Да, есть вероятность, что оба останутся в клубе после лета. У обоих есть контракты, и они чувствуют себя комфортно", — сказал Рольфес.

Спортивный директор рассказал о предстоящем продлении контракта Виртца. Текущий контракт действителен до 2027 года.

"Подпись пока отсутствует, иначе мы бы ее объявили, конечно. Некоторые детали еще требуют уточнения, но я не буду сейчас обсуждать их публично", - сообщил Рольфес.

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Контракт Хаби Алонсо с клубом действителен до 2026 года. Тренером интересуются гранды мирового футбола. В частности следит мадридский "Реал", который ищет возможную замену Карло Анчелотти.