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Спортивный директор Байера рассказал о будущем звёздного нападающего и главного тренера
Есть надежда
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Байера" рассказал о будущем звёздного нападающего и главного тренера.
Саймон Рольфес выразил надежду, что футболисты после лета останутся в немецком клубе.
"Да, есть вероятность, что оба останутся в клубе после лета. У обоих есть контракты, и они чувствуют себя комфортно", — сказал Рольфес.
Спортивный директор рассказал о предстоящем продлении контракта Виртца. Текущий контракт действителен до 2027 года.
"Подпись пока отсутствует, иначе мы бы ее объявили, конечно. Некоторые детали еще требуют уточнения, но я не буду сейчас обсуждать их публично", - сообщил Рольфес.
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Контракт Хаби Алонсо с клубом действителен до 2026 года. Тренером интересуются гранды мирового футбола. В частности следит мадридский "Реал", который ищет возможную замену Карло Анчелотти.
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