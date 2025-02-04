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Новый центрбек Баварии, вероятно, летом покинет команду
Бавария не планирует предлагать Дайеру новый контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" подписала центрального защитника Эрика Дайера летом 2024 года, но, похоже, его пребывание в клубе будет непродолжительным.
По данным Bayern & Germany, "Бавария" не планирует предлагать Дайеру новый контракт. Текущий договор англичанина рассчитан до лета 2025 года, и после его окончания футболист покинет клуб.
Эрик в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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Nevermore (Донецк)
04.02.2025 в 19:57
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