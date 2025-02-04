Новый центрбек Баварии, вероятно, летом покинет команду

Мюнхенская "Бавария" подписала центрального защитника Эрика Дайера летом 2024 года, но, похоже, его пребывание в клубе будет непродолжительным.

По данным Bayern & Germany, "Бавария" не планирует предлагать Дайеру новый контракт. Текущий договор англичанина рассчитан до лета 2025 года, и после его окончания футболист покинет клуб.

Эрик в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.