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Несмотря на интерес Реала. Защитник немецкого гранда продлил контракт с клубом
Переговоры прошли успешно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник немецкого гранда продлил контракт с клубом.
"Бавария" сообщила, что продлила контракт с Альфонсо Дэвисом до 2030 года.
Прошлый контракт действовал до 2025 года.
???? Going ???????????????????????????????? through 2030 ❤️????— FC Bayern (@FCBayernEN) February 4, 2025
✍️ Alphonso Davies has penned a new deal with FC Bayern until ????????????????!
???? https://t.co/I6dJwUacy0#Phonzy2030 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/GCczAwaHG6
Защитником активно интересовался мадридский «Реал» и хотел его подписать летом свободным агентом.
Альфонсо Дэвис присоединился к «Баварии» в сезоне 2018/19 за 14 млн евро из «Ванкувера». Всего за немецкий клуб защитник сыграл на данный момент 220 матчей.
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В этом сезоне канадский защитник провёл 25 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя голевыми передачами.
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