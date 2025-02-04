Несмотря на интерес Реала. Защитник немецкого гранда продлил контракт с клубом

Защитник немецкого гранда продлил контракт с клубом.

"Бавария" сообщила, что продлила контракт с Альфонсо Дэвисом до 2030 года.

Прошлый контракт действовал до 2025 года.

Защитником активно интересовался мадридский «Реал» и хотел его подписать летом свободным агентом.

Альфонсо Дэвис присоединился к «Баварии» в сезоне 2018/19 за 14 млн евро из «Ванкувера». Всего за немецкий клуб защитник сыграл на данный момент 220 матчей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне канадский защитник провёл 25 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя голевыми передачами.