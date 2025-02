Несмотря на интерес Реала. Защитник немецкого гранда продлил контракт с клубом

Защитник немецкого гранда продлил контракт с клубом.

"Бавария" сообщила, что продлила контракт с Альфонсо Дэвисом до 2030 года.

Прошлый контракт действовал до 2025 года.

