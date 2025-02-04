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Спортивный директор Боруссии Д: Клуб вёл переговоры со звёздным игроком Лиона

Германия

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Спортивный директор Боруссии Д: Клуб вёл переговоры со звёздным игроком Лиона

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

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Спортивный директор "Боруссии Д" рассказал, что клуб вёл переговоры со звёздным игроком Лиона.

По словам Себастьяна Келя, немецкий клуб хотел подписать французского полузащитника, но клубы не смогли прийти к соглашению.

"Были переговоры с "Лионом" по Шерки. Мы хотели подписать его.

Он не присоединился, потому что мы не смогли прийти к соглашению. Мы не собираемся вмешиваться в игру "Лиона" в СМИ". – сказал спортивный директор.

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В этом сезоне Райан Шерки сыграл в 26-ти матчах "Лиона", в которых отметился 5 голами и 9 голевыми передачами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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