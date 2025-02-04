Спортивный директор Боруссии Д: Клуб вёл переговоры со звёздным игроком Лиона

Спортивный директор "Боруссии Д" рассказал, что клуб вёл переговоры со звёздным игроком Лиона.

По словам Себастьяна Келя, немецкий клуб хотел подписать французского полузащитника, но клубы не смогли прийти к соглашению.

"Были переговоры с "Лионом" по Шерки. Мы хотели подписать его. Он не присоединился, потому что мы не смогли прийти к соглашению. Мы не собираемся вмешиваться в игру "Лиона" в СМИ". – сказал спортивный директор.

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В этом сезоне Райан Шерки сыграл в 26-ти матчах "Лиона", в которых отметился 5 голами и 9 голевыми передачами.