Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Боруссии Д: Клуб вёл переговоры со звёздным игроком Лиона
Ожидаемый интерес
Фото: Olympique Lyonnais, Twitter
Спортивный директор "Боруссии Д" рассказал, что клуб вёл переговоры со звёздным игроком Лиона.
По словам Себастьяна Келя, немецкий клуб хотел подписать французского полузащитника, но клубы не смогли прийти к соглашению.
"Были переговоры с "Лионом" по Шерки. Мы хотели подписать его.
Он не присоединился, потому что мы не смогли прийти к соглашению. Мы не собираемся вмешиваться в игру "Лиона" в СМИ". – сказал спортивный директор.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Райан Шерки сыграл в 26-ти матчах "Лиона", в которых отметился 5 голами и 9 голевыми передачами.
Популярное сейчас
- Стала известна возможная зарплата Калюжного в Металлисте 1925
- Удивили. УЕФА выбрали хозяев молодёжного Евро-2027
- Усик рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги
- Официально: Брайтон за 22 млн евро подписал трансферную цель Ливерпуля
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки