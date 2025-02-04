  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Дэвис - о новом контракте с Баварией: Я уже многого достиг здесь - но впереди еще больше
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвис - о новом контракте с Баварией: Я уже многого достиг здесь - но впереди еще больше

Германия

Игрок поделился своими эмоциями

Дэвис - о новом контракте с Баварией: Я уже многого достиг здесь - но впереди еще больше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис высказался о подписании нового контракта с мюнхенским клубом.

"Я очень рад, что продлил свой контракт с этим великим клубом. Я пришел в "Баварию", когда мне было 18 лет, и просто хотел учиться как можно больше каждый день, чтобы стать одним из лучших на своей позиции. Теперь я с нетерпением жду еще пять лет вместе. Я уже многого достиг здесь - но впереди еще больше", - сказал футболист.

Добавим, что новый контракт Дэвиса с "Баварией" рассчитан до 2030 года.

Читайте такжеНесмотря на интерес Реала. Защитник немецкого гранда продлил контракт с клубом

По теме
yellow-arrow
Спортивный директор Боруссии Д: Клуб вёл переговоры со звёздным игроком Лиона
yellow-arrow
Несмотря на интерес Реала. Защитник немецкого гранда продлил контракт с клубом
yellow-arrow
Новый центрбек Баварии, вероятно, летом покинет команду
Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости