Дэвис - о новом контракте с Баварией: Я уже многого достиг здесь - но впереди еще больше

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис высказался о подписании нового контракта с мюнхенским клубом.

"Я очень рад, что продлил свой контракт с этим великим клубом. Я пришел в "Баварию", когда мне было 18 лет, и просто хотел учиться как можно больше каждый день, чтобы стать одним из лучших на своей позиции. Теперь я с нетерпением жду еще пять лет вместе. Я уже многого достиг здесь - но впереди еще больше", - сказал футболист.