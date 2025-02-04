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Дэвис - о новом контракте с Баварией: Я уже многого достиг здесь - но впереди еще больше
Игрок поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис высказался о подписании нового контракта с мюнхенским клубом.
"Я очень рад, что продлил свой контракт с этим великим клубом. Я пришел в "Баварию", когда мне было 18 лет, и просто хотел учиться как можно больше каждый день, чтобы стать одним из лучших на своей позиции. Теперь я с нетерпением жду еще пять лет вместе. Я уже многого достиг здесь - но впереди еще больше", - сказал футболист.
Добавим, что новый контракт Дэвиса с "Баварией" рассчитан до 2030 года.
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