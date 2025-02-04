Директор Баварии: Дэвис стал одним из лучших игроков мира на своей позиции на своей позиции

Директор "Баварии" Кристоф Фройнд высказался о продолжении сотрудничества с левым защитником команды Альфонсо Дэвисом.

"Дэвис стал одним из лучших игроков мира на своей позиции в "Баварии" и привлек к себе внимание топ-клубов. Тот факт, что он хочет продолжить свой путь здесь, с нами, свидетельствует о важности ФК "Бавария" в международном футболе - и о том, что Альфонсо нашел свой спортивный дом в Мюнхене", - сказал Фройнд.