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Директор Баварии: Дэвис стал одним из лучших игроков мира на своей позиции на своей позиции

Германия

Фройнд высказался об Альфонсо Дэвисе

Директор Баварии: Дэвис стал одним из лучших игроков мира на своей позиции на своей позиции

Фото: The Volante

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Директор "Баварии" Кристоф Фройнд высказался о продолжении сотрудничества с левым защитником команды Альфонсо Дэвисом.

"Дэвис стал одним из лучших игроков мира на своей позиции в "Баварии" и привлек к себе внимание топ-клубов. Тот факт, что он хочет продолжить свой путь здесь, с нами, свидетельствует о важности ФК "Бавария" в международном футболе - и о том, что Альфонсо нашел свой спортивный дом в Мюнхене", - сказал Фройнд.

Добавим, что Дэвис провел 25 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис Кристоф Фройнд
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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