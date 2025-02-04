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Директор Баварии: Дэвис стал одним из лучших игроков мира на своей позиции на своей позиции
Фройнд высказался об Альфонсо Дэвисе
Фото: The Volante
Директор "Баварии" Кристоф Фройнд высказался о продолжении сотрудничества с левым защитником команды Альфонсо Дэвисом.
"Дэвис стал одним из лучших игроков мира на своей позиции в "Баварии" и привлек к себе внимание топ-клубов. Тот факт, что он хочет продолжить свой путь здесь, с нами, свидетельствует о важности ФК "Бавария" в международном футболе - и о том, что Альфонсо нашел свой спортивный дом в Мюнхене", - сказал Фройнд.
Добавим, что Дэвис провел 25 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя ассистами.
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