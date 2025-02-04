Кубок Германии, 1/4 финала

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Аугсбург 1:0

Гол: Ундав 30

"Штутгарт" и "Аугсбург" уже встречались в этом году, буквально три с половиной недели назад выдав напряженную игру в Бундеслиге. Тогда "швабы" долго не могли пробиться сквозь плотный оборонительный блок "фуггеров" перед тем, как Дениз Ундав вышел с лавки и одним хитрым маневром решил исход встречи во втором тайме.

Четвертьфинал Кубка Германии между этими двумя мало чем отличался от той игры. Некоторые коррективы внесла только усталость, ведь команда Себастьяна Хенесса с тех пор успела наиграть 6 матчей своим коротким составом. На выходных "Штутгарт" провалился с Гладбахом, но зато небольшую передышку получили Ундав, Фюрих и Миттельштедт, вышедшие только на последние полчаса. И эти жертвы дали плоды этим вечером.

"Аугсбург" снова плотно сел в 3-4-2-1 на своей трети поля, которые больше часа фрустрировали "шваб" в прошлый раз. И у хозяев опять работал ровно тот же один инструмент, что и в прошлом месяце. Глубинный плеймейкер Штиллер получал достаточно времени на мяче для креатива, и снова находил забегающего вторым темпом Ундава. Тот же мотив, что и на "ВВК Арена", едва не сработал на 26-й минуте, когда Анджело передачей-закидушкой свел Ундава с кипером с острого угла, но Дамен потащил удар с близкого расстояния.

Важный и возможно единственный корректив в сравнении с предыдущей встречей – это то, как быстро "швабы" пытались двигать мяч вперед. "Аугсбург" после редких атак молниеносно получал в ответ. Так на 30-й хозяева в два паса довели мяч от ворот до чужой половины. Штиллер снова нашел Ундава на открытом пространстве, и тот после ошибки Оньеки сумел пробросить мяч на Демировича. Боснией быстро вернул Денизу в центр, и тот открыл счет. Перед перерывом "швабы" едва не удвоили – Фюрих с острого угла пробил в штангу после того, как Клода-Мориса обокрали в центре поля.

Во второй половине "Штутгарт" ожидаемо сбавил обороты. Усталость ведь никуда не делась. Потому интрига долго жила. Хотя "Аугсбург" снова после пропущенного долго не мог перестроиться. Кроме двух дальних ударов Мерта Кемюра по верхним углам гости воротам Нюбеля особо не угрожали. А потому "Штутгарт" без особых нервов доиграл до финального свистка, добыв путевку в полуфинал Кубка Германии.

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Хендрикс, Шабо, Стергиу – Фюрих (Кайтель, 70), Штиллер, Каразор, Бруун Ларсен (Левелинг, 70) – Демирович, Ундав (Мийо, 83)

Аугсбург: Лабрович – Шлоттербек (Эссенде, 58), Гауэлеу, Матсима – Яннулис, Якич (Йенсен, 83), Оньека (Майер, 69), Вольф (Педерсен, 83) – Клод-Морис, Реджбечай (Кемюр, 58) – Титц