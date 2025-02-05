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Швабы выходят в полуфинал Кубка. Штутгарт - Аугсбург 1:0. Видео гола и обзор матча
Ундав - герой встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" с трудом обыграл "Аугсбург" в игре 1/4 Кубка Германии.
Решающий гол в составе "швабов" забил Дениз Ундав.
Сегодня, 5 февраля, на этой же стадии турнира сыграют "Байер" и "Кельн".
Кубок Германии, 1/4 финала
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
"Штутгарт" – "Аугсбург" 1:0
Гол: Ундав 30
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