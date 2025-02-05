УЕФА наказали Айнтрахт: запрет на фанатов и штраф

После беспорядков на трибунах во время матча Лиги Европы между "Айнтрахтом" и "Ромой", который завершился победой итальянцев 2:0, УЕФА наказали немецкую команду.

"Айнтрахт" оштрафован на 25 000 евро, а также ему грозит запрет на присутствие болельщиков во время следующего выездного матча в еврокубках. Однако, по словам клуба, эта санкция была условно приостановлена на два года.

Напомним, беспорядки произошли в конце первого тайма матча. Болельщики римского клуба неоднократно бросали пиротехнику в сектор немецких фанатов, откуда пиротехнические средства также полетели в ответ.

Добавим, что в 1/8 Лиги Европы "Айнтрахт" встретится с одним из таких соперников: "ФКСБ", "Аякс", "Унион Сент-Жиллуаз" или "ПАОК".