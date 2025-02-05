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Байер - Кельн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Германии
Байер - Кельн: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.02.25 ⋊ Кубок Германии на UA-Футбол
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"Байер" продолжит защиту титула в игре с представителем второй Бундеслиги - "Кельном". Смогут ли подопечные Хаби Алонсо спокойно пройти четвертьфинальную стадию Кубка Германии?
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Кубок Германии, 1/4 финала
Леверкузен, БайАрена
"Байер" – "Кельн" 21:45
Трансляция – Megogо 3
Трансляція матчу Баєр - КельнСмотреть трансляцию
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