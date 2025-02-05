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Байер - Кельн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Германии

Германия

Байер - Кельн: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.02.25 ⋊ Кубок Германии на UA-Футбол

Байер - Кельн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Байер" продолжит защиту титула в игре с представителем второй Бундеслиги - "Кельном". Смогут ли подопечные Хаби Алонсо спокойно пройти четвертьфинальную стадию Кубка Германии?

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Кубок Германии, 1/4 финала

Леверкузен, БайАрена

"Байер" – "Кельн" 21:45

Трансляция – Megogо 3

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Трансляція матчу Баєр - Кельн
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