  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Стала известна сумма, за которую Харри Кейн может покинуть Баварию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна сумма, за которую Харри Кейн может покинуть Баварию

Германия

Оказалось, что у звезды есть клаусула в контракте

Стала известна сумма, за которую Харри Кейн может покинуть Баварию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее клаусулы были под табу в "Баварии". Однако в последнее время эта тема не давала покоя руководителям клуба Максу Эберлу и Кристофу Фройду.

Выяснилось, что одна из суперзвезд "Баварии" уже имеет подобный пункт в своем контракте. По информации SPORT BILD, Гарри Кейн получил клаусулу в рамках своего рекордного трансфера из "Тоттенхэма" в 2023 году.

Хорошая новость для "Баварии" заключается в том, что Кейн счастлив в Мюнхене и пропустил дедлайн действия пункта. В соответствии с ним, клаусулу нужно было активировать во время зимнего трансферного окна, и тогда Кейну было бы разрешено перейти за ориентировочную сумму в 80 миллионов евро.

Это положение снова будет действовать следующей зимой для трансфера летом 2026 года, а сумма, которую "Бавария" получит в этом случае, оценивается лишь в 65 миллионов евро. В "Баварии" не захотели комментировать этот вопрос.

Добавим, что 31-летний форвард совсем недавно поставил рекорд для чемпионата Германии - он забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей.

Читайте также"Заставить замолчать". Кейн жестко высказался о своих хейтерахЧитайте такжеБундеслига. Юбилейный дубль Кейна, очередной успех БД при Тулльберге и эффект КляйндинстаЧитайте такжеВпервые за 20 сезонов. Кейн и Дайер повторили интересное достижение в Бундеслиге
По теме
yellow-arrow
Байер - Кельн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Германии
yellow-arrow
УЕФА наказали Айнтрахт: запрет на фанатов и штраф
yellow-arrow
Швабы выходят в полуфинал Кубка. Штутгарт - Аугсбург 1:0. Видео гола и обзор матча
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SPORT BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости