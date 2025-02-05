Стала известна сумма, за которую Харри Кейн может покинуть Баварию

Ранее клаусулы были под табу в "Баварии". Однако в последнее время эта тема не давала покоя руководителям клуба Максу Эберлу и Кристофу Фройду.

Выяснилось, что одна из суперзвезд "Баварии" уже имеет подобный пункт в своем контракте. По информации SPORT BILD, Гарри Кейн получил клаусулу в рамках своего рекордного трансфера из "Тоттенхэма" в 2023 году.

Хорошая новость для "Баварии" заключается в том, что Кейн счастлив в Мюнхене и пропустил дедлайн действия пункта. В соответствии с ним, клаусулу нужно было активировать во время зимнего трансферного окна, и тогда Кейну было бы разрешено перейти за ориентировочную сумму в 80 миллионов евро.

Это положение снова будет действовать следующей зимой для трансфера летом 2026 года, а сумма, которую "Бавария" получит в этом случае, оценивается лишь в 65 миллионов евро. В "Баварии" не захотели комментировать этот вопрос.

Добавим, что 31-летний форвард совсем недавно поставил рекорд для чемпионата Германии - он забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей.