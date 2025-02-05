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Звездный хавбек Баварии продолжит сотрудничество с клубом
Стороны работают над юридическими деталями соглашения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Баварии" Джамал Мусиала продолжит свою карьеру в мюнхенском клубе.
Как пишет Bayern & Germany, основные условия нового контракта уже согласованы, но стороны еще работают над некоторыми юридическими деталями. Ожидается, что подписание договора состоится в ближайшее время.
Мусиала в текущем сезоне сыграл 28 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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