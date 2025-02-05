Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Дэвиса подтвердил, что велись переговоры с Реалом
Мы всегда вели переговоры с разными клубами (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Альфонсо Дэвиса, Недал Хусех, подтвердил информацию о том, что мадридский "Реал" был одним из клубов, которые активно интересовались его клиентом.
По словам агента, "Реал" был одним из пяти клубов, которые серьезно рассматривали возможность подписания Дэвиса. Переговоры с мадридским клубом продолжались определенное время, но в итоге игрок предпочел остаться в Мюнхене.
"Мы всегда вели переговоры с разными клубами, и, конечно, "Реал" был одним из них. Но в итоге не было подписано никакого соглашения или достигнуто никаких обязательств ни с одним клубом, поскольку выбор был за игроком. Он мог оценить все варианты для себя", - сказал Хусех.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Это не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеру
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Бенфика оформила переход чемпиона Европы в составе Италии
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо