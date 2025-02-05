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Агент Дэвиса подтвердил, что велись переговоры с Реалом

Германия

Мы всегда вели переговоры с разными клубами (с)

Агент Дэвиса подтвердил, что велись переговоры с Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент Альфонсо Дэвиса, Недал Хусех, подтвердил информацию о том, что мадридский "Реал" был одним из клубов, которые активно интересовались его клиентом.

По словам агента, "Реал" был одним из пяти клубов, которые серьезно рассматривали возможность подписания Дэвиса. Переговоры с мадридским клубом продолжались определенное время, но в итоге игрок предпочел остаться в Мюнхене.

"Мы всегда вели переговоры с разными клубами, и, конечно, "Реал" был одним из них. Но в итоге не было подписано никакого соглашения или достигнуто никаких обязательств ни с одним клубом, поскольку выбор был за игроком. Он мог оценить все варианты для себя", - сказал Хусех.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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