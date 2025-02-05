Агент Дэвиса подтвердил, что велись переговоры с Реалом

Агент Альфонсо Дэвиса, Недал Хусех, подтвердил информацию о том, что мадридский "Реал" был одним из клубов, которые активно интересовались его клиентом.

По словам агента, "Реал" был одним из пяти клубов, которые серьезно рассматривали возможность подписания Дэвиса. Переговоры с мадридским клубом продолжались определенное время, но в итоге игрок предпочел остаться в Мюнхене.