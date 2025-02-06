Кубок Германии, 1/4 финала

Леверкузен, БайАрена

Байер – Кельн 3:2

Голы: Шик 61, 90+6, Бонифейс 98 – Даунс 45+10, Майна 54

"Байер" был на грани вылета из Кубка Германии во встрече с соседями по Северному Рейн-Вестфалии. "Кельн" подготовил мощнейший план на игру и вел в два гола по итогам стартовых часа игры. А Леверкузену понадобился фирменный камбек с голом Шика в компенсированное и экстра-таймы для того, чтобы обеспечить себе путевки в полуфинал.

Лидеры второй Бундеслиги дали "Байеру" настоящий бой. Но дело не только в запале и атмосфере дерби – босс "козлов" Герхардт Штрубер наставил столько тактических подножек фавориту, сколько не придумали все тренеры Бундеслиги вместе взятые за последний год. И они же наверняка возьмут на вооружение парочку идей.

"Кельн" был готов ко всем фирменным маневрам хозяев. "Козлы" сочетали постоянное давление на соперников с насыщенной обороной. Снизу всегда оставалась пятерка. После выдвижения одного из латералей на Фримпонга/Гримальдо крайний ЦЗ сразу уходил на край страховать, а ЦП садился в центр обороны. Идеально отлаженный механизм, не допускавший комбинационных перегрузов Леверкузена.

Теоретически это давало свободу нижним полузащитникам "Байера", но их постоянно атаковали и опускавшиеся форварды, и выдвигавшиеся хавбеки. Плюс "козлы" классно загоняли соперника в ловушки на флангах, после чего атаковали Гримальдо (рекорд по потерям в сезоне) и Фримпонга. Итог – команда с наименьшим количеством переводов в прошлом сезоне в топ-5 лигах выполняла их с регулярностью праймового "Ливерпуля" Клоппа.

План на отбой работал. Но "Кельн" еще и умудрялся цепляться за редкие шансы впереди. И тут тоже подготовил одну уловку, из которой удалось выжать 2 гола в 3 контратаках за 90 минут. "Байер" любит при владении поджимать нижнюю линию максимально высоко ради компактности, оставляя полполя за спинами защитников. Эти зоны и атаковала пара форвардов "Кельн" передачами от кипера или ЦЗ. Швэбе в компенсированное время выбил на реактивного Майну, за которым не успел Тапсоба и Та. И после неудачного перехвата Мукиеле Даунс открыл счет.

Во втором тайме уже Даунс хитро уйдет от Та и поймает Мукиеле на неудачной офсайдной ловушке, после которой Майна убежит на вратаря и удвоит перевес. "Байер" все еще искал подход к защите соперника, и только гений Виртца позволил хозяевам вернуться в игру. Фло у углового флажка ушел от двоих и выкатил Шику 1 на 1 после первого системного сбоя "Кельна" в защите. Ошибся зимний новичок Шмид.

А пошла игра у "Байера" только тогда, когда они полностью отказались от своего футбола. Вышел Бонифейс в пару к Шику и игра перешла на артиллерийский обстрел навесами. Который дал плоды аж на 6-й компенсированной минуте, и снова Шик спас свою команду. В экстра-таймах Леверкузен стал играть аномально широко и грузить навесами из глубины. И снова из-под Шмида забил победный уже Бонифейс с подачи Гримальдо. 3:2. Чудесное спасение Леверкузена. Которых небольшой офсайд Рондича спас от серии пенальти на последних минутах.

Байер: Коварж – Тапсоба (Инкапье, 46), Та, Мукиеле (Алеиш Гарсия, 86) – Гримальдо (Эрмосо, 100), Паласиос (Бонифасе, 76), Джака, Фримпонг – Виртц, Буэндиа (Телла, 60) – Шик

Кельн: Швэбе – Хайнц, Шмид, Хюберс – Финкгрефе (Пакярада, 72), Мартель, Хусейнбашич (Олесен, 73), Тильманн (Газибегович, 93) – Любичич – Майна (Рондич, 80), Даунс (Тиггес, 65)