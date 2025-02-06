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У Баварии есть два топ-форварда в списке трансферных целей

Германия

Мюнхенцы ищут преемника Кейна

У Баварии есть два топ-форварда в списке трансферных целей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский суперфорвард совсем недавно установил рекорд для чемпионата Германии, забив 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей.

Однако в Мюнхене уже думают о будущем - о том дне, когда Кейн больше не будет носить футболку "Баварии". Несмотря на то, что клуб рассчитывает на него и в следующем сезоне, когда ему исполнится 32, руководство уже подыскивает форварду замену.

По данным SPORT BILD, в клубе внутренне обсуждали кандидатуры 21-летнего Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" и 26-летнего Виктора Дьёкереша из "Спортинга". Оба будут стоить примерно 70 миллионов евро, но будут получать значительно меньшую зарплату, чем Кейн, который пришел в "Баварию" уже как звезда и зарабатывает около 25 миллионов евро в год.

Добавим, что в этом сезоне 21-летний словенец забил 14 голов и отдал 3 ассиста в 29 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, тогда как 26-летний швед имеет на своем счету 34 гола и 7 ассистов за "Спортинг".

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Источник:
SPORT BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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