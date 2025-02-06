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Спасение фармацевтов на 96-й минуте. Байер - Кельн 3:2. Видео голов и обзор матча
Коллектив Алонсо вновь показывает характер
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" вырвал победу у "Кельна" в четвертьфинальной игре Кубка Германии.
В начале второго тайма гости вели со счетом 2:0, на 61-й минуте Патрик Шик сократил отставание, на 96-й успел восстановить паритет в основное время, а уже в овертайме решающий гол забил Виктор Бонифейс.
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Кубок Германии, 1/4 финала
Леверкузен, БайАрена
"Байер" – "Кельн" 3:2
Голы: Шик 61, 90+6, Бонифейс 98 – Даунс 45+10, Майна 54
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