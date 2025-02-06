Спасение фармацевтов на 96-й минуте. Байер - Кельн 3:2. Видео голов и обзор матча

"Байер" вырвал победу у "Кельна" в четвертьфинальной игре Кубка Германии.

В начале второго тайма гости вели со счетом 2:0, на 61-й минуте Патрик Шик сократил отставание, на 96-й успел восстановить паритет в основное время, а уже в овертайме решающий гол забил Виктор Бонифейс.

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Кубок Германии, 1/4 финала

Леверкузен, БайАрена

"Байер" – "Кельн" 3:2

Голы: Шик 61, 90+6, Бонифейс 98 – Даунс 45+10, Майна 54