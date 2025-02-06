Венсан Компани о проблемах в обороне Баварии

На пресс-конференции Компани спросили об обороне Баварии после того, как она пропустила 3 гола от "Хольштайна", ведя в счете 4:0.

"Вы ведете 4:0 против "Хольштайна", в других матчах напряжение выше. Мне повезло быть частью сезона со 100 очками как игрок в Англии. Всегда нужно помнить, что важен весь сезон, каждая фаза, каждый момент. Тогда можно максимизировать успех. Но мы люди, мы не идеальны. Всегда нужно пытаться улучшать то, что получается не так хорошо.

Все другие немецкие команды пропустили больше голов, чем мы. Но это не оправдание. В последнее время мы пропускали слишком много. Всегда быть идеальными непросто, но это наша цель. Мы всегда сравниваем себя с собой. У нас также был период, когда мы не пропустили ни одного гола в семи матчах. Нужно сохранять хладнокровие и быть уверенными, что мы способны это сделать', - сказал Компани.