Нико Ковач об орендованом Карни Чуквуэмеке

На пресс-конференции Ковача спросили об зимнем новичке команды.

"Карни вернулся после травмы и до этого мало играл. В "Челси" ему было нелегко из-за размера их состава, ему немного не хватает игрового ритма. Мы должны учитывать это и постепенно вводить его в игру", сказав Ковач.

Напомним, что 'Боруссия" арендовала игрока до конца сезона с "Челси" с опцией выкупа.

В текущем сезоне 21-летний Чуквуемека провел за "Челси" одну игру в Кубке английской лиги и четыре матча в Лиге конференций.