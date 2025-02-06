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Нико Ковач об орендованом Карни Чуквуэмеке

Германия
Обновлено

Игроку надо войти в ритм

Нико Ковач об орендованом Карни Чуквуэмеке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На пресс-конференции Ковача спросили об зимнем новичке команды.

"Карни вернулся после травмы и до этого мало играл. В "Челси" ему было нелегко из-за размера их состава, ему немного не хватает игрового ритма. Мы должны учитывать это и постепенно вводить его в игру", сказав Ковач.

Напомним, что 'Боруссия" арендовала игрока до конца сезона с "Челси" с опцией выкупа.

В текущем сезоне 21-летний Чуквуемека провел за "Челси" одну игру в Кубке английской лиги и четыре матча в Лиге конференций.

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Источник:
BVB
Опубликовал: Алексей Полищук
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