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Компани готов к плей-офф Лиги чемпионов: Я не из тех, кто боится трудностей

Германия

Специалист выступил на пресс-конференции

Компани готов к плей-офф Лиги чемпионов: Я не из тех, кто боится трудностей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о плей-офф Лиги чемпионов.

"Я не из тех, кто боится трудностей", - заявил Компани. "Я хочу преодолевать вызовы. Болельщики также будут с нетерпением ждать этих игр. Мы всегда счастливы, если можем играть в футбол".

Добавим, что первый матч плей-офф ЛЧ для "Баварии" стартует 12 февраля. Подопечные Компани сыграют против "Селтика".

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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