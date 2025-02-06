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Компани готов к плей-офф Лиги чемпионов: Я не из тех, кто боится трудностей
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о плей-офф Лиги чемпионов.
"Я не из тех, кто боится трудностей", - заявил Компани. "Я хочу преодолевать вызовы. Болельщики также будут с нетерпением ждать этих игр. Мы всегда счастливы, если можем играть в футбол".
Добавим, что первый матч плей-офф ЛЧ для "Баварии" стартует 12 февраля. Подопечные Компани сыграют против "Селтика".
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Источник:https://x.com/iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
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