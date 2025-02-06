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Официально: Боруссия Д уволила технического директора команды
После назначения нового тренера
Фото - Сайт Боруссии Д - www.bvb.de
Дортмундская "Боруссия" уволила технического директора команды Свена Мислинтата в немедленном порядке.
В сообщении от "шмелей" на своем официальном сайте говорится о том, что 52-летний немецкий специалист покинул клуб после девяти месяцев работы. Он также работал главой отдела, занимавшегося скаутингом футболистов. Ларс Рикен, который является спортивным директором "Боруссии Д", лично сообщил Мислинтату об этом решении в четверг, 6-го февраля.
Напомним, что до этого Свен Мислинтат работал в лондонском "Арсенале", "Штутгарте" и "Аяксе". В период с 2006 по 2017 год он уже работал в системе "черно-желтых" на различных должностях в отделе скаутинга.
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Также добавим, что ранее "Боруссия Д" назначила Нико Ковача новым главным тренером команды.
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