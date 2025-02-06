Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль в очередной раз прокомментировал ситуацию, касающуюся продления контракта с Йозуа Киммихом.

"Совсем скоро Йозуа Киммиху исполнится 30 лет. Он был игроком "Баварии" на протяжении почти десяти лет. Игроки имеют собственные планы на жизнь, они не роботы. Когда Йозуа говорит, что прошлым летом он не мог представить продление контракта с клубом, а теперь он, возможно, об этом подумает, то я абсолютно могу его понять, это не должно вызывать удивления".