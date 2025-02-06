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Спортдир Баварии - о будущем Киммиха: Футболисты — не роботы, у них есть собственные планы

Германия

Один из руководителей мюнхенского клуба высказался о контракте немецкого полузащитника

Спортдир Баварии - о будущем Киммиха: Футболисты — не роботы, у них есть собственные планы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль в очередной раз прокомментировал ситуацию, касающуюся продления контракта с Йозуа Киммихом.

"Совсем скоро Йозуа Киммиху исполнится 30 лет. Он был игроком "Баварии" на протяжении почти десяти лет. Игроки имеют собственные планы на жизнь, они не роботы. Когда Йозуа говорит, что прошлым летом он не мог представить продление контракта с клубом, а теперь он, возможно, об этом подумает, то я абсолютно могу его понять, это не должно вызывать удивления".

Напомним, что действующий контракт 29-летнего немца с "Баварией" действует до конца этого сезона.

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В текущей кампании Йозуа Киммих провел 31 матч во всех турнирах на клубном уровне, отметившись одним голом и 9 результативными передачами.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Андрей Журба
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