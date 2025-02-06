Звездный форвард Баварии не планирует покидать свой клуб

Несмотря на слухи о возможном трансфере, нападающий "Баварии" Харри Кейн не намерен покидать мюнхенский клуб в ближайшее время.

По информации издания BILD, игрок полностью доволен своей жизнью в Германии и планирует продолжать выступать за "Баварию".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в контракте Кейна с немецким клубом прописан пункт об отступных в размере 65 миллионов евро, который можно активировать лишь в январе 2026 года. Это вызвало повышенный интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ.