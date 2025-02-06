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Звездный форвард Баварии не планирует покидать свой клуб

Германия

Кейн не планирует прокидывать Баварию

Звездный форвард Баварии не планирует покидать свой клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на слухи о возможном трансфере, нападающий "Баварии" Харри Кейн не намерен покидать мюнхенский клуб в ближайшее время.

По информации издания BILD, игрок полностью доволен своей жизнью в Германии и планирует продолжать выступать за "Баварию".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в контракте Кейна с немецким клубом прописан пункт об отступных в размере 65 миллионов евро, который можно активировать лишь в январе 2026 года. Это вызвало повышенный интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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