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Звездный форвард Баварии не планирует покидать свой клуб
Кейн не планирует прокидывать Баварию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на слухи о возможном трансфере, нападающий "Баварии" Харри Кейн не намерен покидать мюнхенский клуб в ближайшее время.
По информации издания BILD, игрок полностью доволен своей жизнью в Германии и планирует продолжать выступать за "Баварию".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в контракте Кейна с немецким клубом прописан пункт об отступных в размере 65 миллионов евро, который можно активировать лишь в январе 2026 года. Это вызвало повышенный интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ.
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