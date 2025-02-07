Бавария была очень разочарована тем, что Матис Тель отказался от постоянного перехода в январе

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мюнхенцы все равно считают успехом то, что им удалось договориться с "Тоттенхэмом" о большом гонораре за аренду, который может вырасти до 10 миллионов евро, что очень много за полугодовую аренду. Если им удастся затем продать Теля летом, то, по их подсчетам, они могут заработать до 70 миллионов.

Тель также был открыт для перехода в "Манчестер Юнайтед", но они не были готовы платить сумму аренды, которую требовала "Бавария" в то время. Останется ли Тель в "Баварии" после лета, или уйдет, зависит только от него.

Добавим, что 19-летний нападающий уже успел дебютировать за "шпор" во время поражения 0:4 от "Ливерпуля" в ответном полуфинале Кубка английской лиги.