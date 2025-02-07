Бавария хочет продлить контракт со своим ключевым защитником

Мюнхенская "Бавария" хочет продлить контракт со своим ключевым центральным защитником.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк, представители "Баварии" ведут активные переговоры с 26-летним Дайо Упамекано о продлении контракта, которые сейчас находятся на продвинутой стадии. Француз может стать следующим футболистом, который подпишет новое соглашение с клубом после Джамала Мусиалы.

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Отметим, что действующий контракт Дайо Упамекано с "Баварией" рассчитан до 2026 года.

Добавим, что в текущем сезоне француз провел 26 матчей в составе "Баварии", отметившись двумя голами.