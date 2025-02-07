  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария хочет продлить контракт со своим ключевым защитником
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария хочет продлить контракт со своим ключевым защитником

Германия

Футболист может остаться в немецком клубе

Бавария хочет продлить контракт со своим ключевым защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" хочет продлить контракт со своим ключевым центральным защитником.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк, представители "Баварии" ведут активные переговоры с 26-летним Дайо Упамекано о продлении контракта, которые сейчас находятся на продвинутой стадии. Француз может стать следующим футболистом, который подпишет новое соглашение с клубом после Джамала Мусиалы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что действующий контракт Дайо Упамекано с "Баварией" рассчитан до 2026 года.

Добавим, что в текущем сезоне француз провел 26 матчей в составе "Баварии", отметившись двумя голами.

По теме
yellow-arrow
Несколько клубов АПЛ хотят подписать главную звезду РБ Лейпциг
yellow-arrow
Бавария была очень разочарована тем, что Матис Тель отказался от постоянного перехода в январе
yellow-arrow
Звездный форвард Баварии не планирует покидать свой клуб
Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости