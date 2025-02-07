Бундеслига. 21-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вердер 3:0

Голы: Кейн 56 (п), 90+7 (п), Сане 82

"Вердер" в первом круге крупно влетел команде Компани со счетом 0:5. Высокий персональный прессинг "Баварии" тогда полностью нивелировал фирменный быстрый перепас Бремена, который закончил игру с унизительным показателем xG 0.00. И часто подставлялся под встречные атаки из-за попыток короткого розыгрыша от ворот.

Добавляло неприятностей перед визитом в Мюнхен также дисквалификации двух основных ЦЗ Фридля и Штарка, а также травма резервиста Малатини. К этому добавились и проблемы в центре поля: Биттенкурт вылетел на прошлых выходных, сегундо воланте Стаге (7+3) – по ходу первого тайма на "Альянц Арене". Но Вердер за счет тактический корректив смог навязать фавориту бой. А вернее замедлить.

Оле Вернер наотрез отказался от коротких розыгрышей. На этот раз пытались сразу играть вперед. Поэтому на острие появился реактивный Нджинма, а форварда/десятку Грюлля спрятали на позиции восьмерки, чтобы при первой возможности атаковать пространство за высокой линией. Но в первую очередь он, как и вся команда, должны были дисциплинированно и внимательно играть в позиционной защите.

И долгое время "Вердеру" удавалось держать "Баварию" в узде. Сознательно дали свободу Саше Боэ, зато закрыли Кейна, вингеров, и главное, ограничили Мусиале пространство между линий. Плата за это – свободный Киммих, которому впрочем, долго не удавалось построить опасную атаку. За первый тайм Боэ один раз ударил с острого угла, один раз навесил на Кейна. И был еще один реальный полумомент.

Ошибался, как смешно, у "Вердера" единственный основной ЦЗ Юнг. Он проспал врывание Мусиалы за спину, когда Джамал с диагональной передачи Олисе ворвался с острого угла и проиграл дуэль киперу. Напоминание о том, что Мусиале нельзя давать свободной зона, пришла на первых секундах второй половины – Джамал убежал от двоих и выкатил Кейну на 20 метров – гостей спасла перекладина.

В итоге именно после ошибки Юнга счет наконец был открыт. Наконец распаковал оборону Киммих разрезающей передачей. 33-летний Юнг разрушил офсайдную ловушку, дернувшись за Кейном. И сыграл рукой в штрафной, попытавшись отобрать мяч у англичанина. Харри подошел к точки и реализовал свой 12-й пенальти в Бундеслиге из 12-ти. Попутно отметив 20-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.

И если коррективы в защите от бременцев сработали, то в атаке снова было негусто. С 25-й минуты, когда Грюлля удалось вывести на удар с линии штрафной после катбека Вайзера (без мяча латераль играл правого вингера, а команда переходила на 4-ку). "Бавария" долго искала второй мяч, который в итоге принесли свежие игроки. Лаймер куда интереснее распоряжался свободой, нежели Боэ. Вбежал в зону между Кеном и Юнгом и прострелил Сане на второй.

Напоследок тот же Юнг привез еще один 11-метровый после того, как Мусиала феноменальной работой ног накрутил четырех оппонентов. А Кейн привычно был убийствинен с точки.

Не так унизительно, как в первом круге. Но такое же одностороннее движение, как было в Бремене. Команда Компани часто не впечатляет против глухой обороны и часто имеет проблемы с поиском первого гола, действуя порой слишком академично и однотипно. Но в сравнении с временами Тухеля – это небо и земля. А потому на осечку шансов было мало.

Бавария: Нойер – Геррейру (Станишич, 90), Ким, Упамекано, Боэ (Лаймер, 73) – Павлович (Горецка, 81), Киммих – Коман (Сане, 81), Мусиала, Олисе – Кейн

Вердер: Цеттерер – Кен (Каборе, 87), Юнг, Велькович, Пипер, Вайзер – Грюлль, Линен, Стаге (Альверо, 43) –Дукш (Берк, 87), Нджинма (Силва, 52)