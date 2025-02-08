Английский нападающий продолжает лидировать в списке бомбардиров Бундеслиги

Вчера в матче мюнхенской "Баварии" против "Вердера" Харри Кейн отметился дублем, подобный результат в матче 21-го тура чемпионата Германии улучшает его статистику в списке бомбардиров.

Кейн забил 21 мяч в этом сезоне за мюнхенский клуб. Всего за "Баварию" у англичанина 72 гола в 73 матчах.

Напомним, что 31-летний нападающий также отличился дублем против "Хольштайна". А в 7-м и 8-м турах Лиги чемпионов Кейн забил по голу в матчах против "Фрайбурга" и "Слована".