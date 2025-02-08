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Пробили автобус гостей. Бавария – Вердер 3:0. Видео голов и обзор матча
Мюнхенцы продолжают возглавлять Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 21 тура чемпионата Германии "Бавария" встречалась с "Вердером". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев.
Все голы подопечные Компани забили во втором тайме. В частности, два точных удара на счету Кейна с пенальти. Долго держали оборону гости, но все же под давлением соперника посыпались.
"Бавария" – "Вердер" 3:0
Голы: Кейн 56 (пен.), 90+7 (пен.), Сане 82
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