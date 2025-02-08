Пробили автобус гостей. Бавария – Вердер 3:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 21 тура чемпионата Германии "Бавария" встречалась с "Вердером". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев.

Все голы подопечные Компани забили во втором тайме. В частности, два точных удара на счету Кейна с пенальти. Долго держали оборону гости, но все же под давлением соперника посыпались.

"Бавария" – "Вердер" 3:0

Голы: Кейн 56 (пен.), 90+7 (пен.), Сане 82